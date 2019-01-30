«ЭКО приносит чужих детей»: Москвич из-за ошибки врачей три года воспитывал близнецов от другого мужчины

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По вине сотрудников центра гинекологии и перинатологии им. Кулакова по меньшей мере двое мужчин вынуждены были растить чужих детей, а после и вовсе потеряли семьи.

В последние годы процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) приобрела огромную популярность. Зачать ребёнка без прямого контакта предпочитают многие пары по самым разным причинам. Однако всё ли так просто и безболезненно, как кажется на первый взгляд? Сегодня услуги ЭКО предлагают многие клиники в России, но порой качество работы оставляет желать лучшего. При этом клиенты таких учреждений рискуют не просто потерять деньги, но разрушить свою судьбу. В подобной ситуации оказался житель Москвы, который, как выяснилось, из-за ошибки медиков почти три года воспитывал близнецов от другого мужчины, считая их своими детьми. Причём оказалось, что ЭКО приносит чужих детей не только ему, но и другим клиентам клиники, услугами которой он пользовался.

Мужчина решился рассказать свою историю прессе, когда совсем отчаялся добраться до истины и восстановить справедливость. По его словам, всё в его жизни складывалось хорошо, пока он не связался со столичным центром гинекологии и перинатологии им. Кулакова. Обручившись браком с любимой девушкой в 2012 году, москвич узнал, что страдает от серьёзного недуга, последствием которого может быть неспособность зачать детей естественным путём. Посоветовавшись с супругой, герой данной истории решил законсервировать свой биоматериал, а впоследствии обратился в названную клинику, чтобы сделать ЭКО. Процедура прошла успешно, жена забеременела и спустя время подарила мужчине двух сыновей-близнецов. Однако вскоре счастливый отец начал подозревать неладное, когда заметил, что дети совершенно на него не похожи. Проведя ДНК-тест в двух разных центрах, он выяснил, что не является их биологическим родителем. Из-за этой новости брак москвича дал трещину, и ему пришлось развестись с любимой супругой.

Обманутый мужчина сразу же отправился за объяснениями в центр, но там якобы провели служебное расследование, результаты которого нарушений не выявили. Пострадавший долгое время судился с медиками и доказал, что был обманут, однако руководство учреждения всё равно свою вину не признало. В какой-то момент ответчик и вовсе обвинил во всём самого москвича, который якобы подменил биоматериал для ЭКО. В итоге суд постановил выплатить истцу компенсацию за траты на детей, потраченное время и разбитую семью 400 тысяч рублей. Столько же отсудил у центра другой обманутый клиент.

История ещё одного мужчины, который столкнулся с нарушениями в данном учреждении, очень похожа на предыдущую. Разница состоит в том, что в суде помимо прочего якобы было доказано, что его супруга подговорила сотрудников центра на замену биоматериала на сперму своего любовника. Женщина якобы заплатила 300 тысяч рублей взятки репродуктологу, который, к слову, после суда не понёс наказания и лишь перевёлся в другое учреждение. Возможно, в первом случае произошло нечто подобное, но москвич хочет выяснить всё наверняка, поскольку надеется, что любимая экс-супруга всё же не пошла на такое. В любом случае сам факт подмены, сознательной либо случайной, говорит о том, что любой, кто пользуется услугами ЭКО, рискует в итоге стать героем подобной истории, узнав в конце концов, что по халатности людей в белом он стал отцом чужого ребёнка.