«Волки, волки!»: Массовое «минирование» школ террористы могут использовать для подготовки настоящих терактов

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Теракт в Керчи, где погиб 21 человек и были ранены десятки детей, как известно, не смогли предотвратить из-за пассивности знакомых со странностями Рослякова граждан. Здесь же ситуация, наряду с уже имеющимися проблемами, может и вовсе усыпить бдительность силовиков.

Прошло чуть более трёх месяцев со дня трагедии в Керчи, где студент местного Политехнического колледжа хладнокровно расстрелял из помпового ружья десятки учащихся и сотрудников заведения. В результате теракта, который силовики квалифицировали, как массовое убийство, погиб 21 человек, 67 получили ранения. Данное событие стало крупнейшим по количеству жертв нападением на образовательное заведение в новейшей истории Европы. Позже выяснилось, что о странных наклонностях и даже преступных намерениях 18-летнего Владислава Рослякова знали его знакомые, которые отреагировали на его откровения крайне пассивно и не стали сообщать о нём в органы. Также не вызвало подозрений то, что живущий в городе юноша купил для личного пользования ружьё и сразу 150 патронов к нему. Многие эксперты утверждают, что своевременная реакция могла предотвратить трагедию.

Сразу после теракта в Керчи правоохранительные органы активизировались и обратили внимание на ранее казавшиеся незначительными факты. Вот уже несколько месяцев в российских школах не слышны выстрелы и взрывы, однако существуют опасения, что террор может возобновиться. После того, как запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске, общественность заговорила о том, что подобное повторится, если спецслужбы не будут качественно выполнять свою работу. В частности, сегодня по всей стране прокатилась волна «минирования» школ. Сообщения о массовой эвакуации из учебных заведений приходят из Великого Новгорода, Рязани, Тулы, Архангельска и Вологды.

Сценарий везде одинаков – анонимные сообщения о предстоящих взрывах поступают на пульт оператора экстренных служб либо приходят на электронную почту. Помимо школ телефонные террористы массово минируют торговые центры, объекты социальной инфраструктуры. Пока, к счастью, информация о подготовке терактов ни в одном из зафиксированных случаев не подтвердилась. По имеющимся данным, везде силовики действуют слаженно, оперативно и грамотно. Почти всегда к школам выезжают руководители администраций, которые курируют работу служб на месте. Однако долго ли будут чиновники и спецслужбы сохранять бдительность?

Как известно, это уже не первая масштабная волна «телефонного терроризма» в России с начала года. На прошлой неделе таким же самым образом «минировали» школы в Перми, Ханты-Мансийске, Кемерово, Красноярске, Омске, Владивостоке. Тогда также силовики бросили на эвакуацию и проверку тревожных сообщений все силы, но ничего не обнаружили. Напомним, что в сентябре 2017 года по России также прокатилась волна «телефонного терроризма» и тогда спецслужбы якобы установили, что сообщения посредством IP-телефонии поступали из Украины. По некоторым данным, данную кампанию организовали боевики «Исламского государства»* (Запрещена в РФ). Якобы там террористы вольготно себя чувствуют и могут планировать теракты в России. Вполне вероятно, что авторами сегодняшнего представления также могут быть боевики террористической организации, учитывая их след в трагедии в Магнитогорске.

Согласно нормативным инструкциям, силовики и спецслужбы обязаны мгновенно реагировать на любые анонимные сообщения о готовящемся теракте. Но если таких сообщений будут десятки и сотни каждый день, может ли произойти то, что случилось в Керчи? Рано или поздно силовики будут проявлять пассивность по отношению к таким заявлениям, понимая, что они с большей вероятностью ложные. Возможно, этого террористы и добиваются, а массовое «минирование» школ могут использовать для подготовки настоящих терактов. Тех, на которые после десятков ложных вызовов силовики уже не будут так спешить реагировать. В таком случае, если силовики не пресекут попытки дезинформировать и нарушить работу экстренных служб, вполне вероятно, что в итоге план террористов сработает и всё может случиться, как во всем известной басне про пастуха, который кричал «Волки, волки!» и в конце концов не дождался помощи.