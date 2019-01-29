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Прообраз не смог предупредить или уберечь свою владелицу от смерти, та погибла. Но он наблюдал за ходом всей спасательной операции и, возможно, помогал и пострадавшим, и спасателям.

Таким образом, состоялось очередное Чудо от Богородицы: Её лик единственным удержался в Магнитогорске на стенах обрушившегося проёма здания. После этого спасатели специально добрались до него и аккуратно сняли, чтобы на него можно было молиться.

Икона уже передана в распоряжение Магнитогорской епархии.

Но не только это. Оригинал Семистрельной мироточивой иконы Пресвятой Богородицы, называемый «Умягчением злых сердец», находится в Москве.

Услышав о чуде и получив просьбу из Магнитогорска, эта икона отправится в этот город. Она прибудет туда как раз к 40-му дню с момента трагедии.

Её доставит на самолёте Сергей Фомин, являющийся её хранителем.

С 7 и по 10 февраля на траурных молебнах и для поклонений в Магнитогорске будут выставлены обе эти иконы.

Местом их нахождения станет главный храм Кафедрального собора Вознесения Христова.