Очевидцы остановили неадекватного водителя такси в Петербурге

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Таксист что-то курил, бился в истерике в целом вел себя неадекватно, стоя недалеко от своего автомобиля. Когда он попытался сесть за руль и уехать, неравнодушные граждане остановили его.

Инцидент произошел у одной из автозаправочных станций Невского района Санкт-Петербурга. Очевидцы засняли, как мужчина, выйдя из своего авто начал курить, после чего его поведение резко стало похоже на наркотическое опьянение. Докурив сигарету, он попытался поехать дальше, однако ему не позволили.

Молодые люди, которые снимали происходящее, задержали мужчину, позвонили в таксомоторную компанию, а также в дорожно-патрульную службу. Первыми на место приехали работодатели мужчины, они забрали у него ключи и перегнали машину в другое место. Сотрудников ГИБДД не удалось дождаться даже спустя 4 часа, соответственно таксисту к этому времени удалось скрыться. Уже позже сотрудники ДПС по камерам видеонаблюдения смогли установить личность мужчины, найти и задержать его.

Им оказался 36-летний житель Ленинградской области, очевидно, приехавший в Петербург на заработки. К моменту его обнаружения наркотик еще не покинул его организм, что показала проведенная медицинская экспертиза. В отношении мужчины заведено административное дело по статье употребления наркотиков без назначения врача.

Стоит отметить, что это не первый случай употребления наркотиков среди таксистов. В конце прошлого года водитель в состоянии наркотического опьянения был задержан на пр-те Науки в Санкт-Петербурге. Другой таксист в таком же состоянии замечен на Токсовском шоссе в прошлый понедельник, 11 января. С места происшествия его увезли медики.