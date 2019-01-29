Волна «минирований» докатилась до Ханты-Мансийска

Сегодня, 15:47

После некоторого затишья, прошедшего после прошлогодней подобной масштабной акции, злоумышленники решили вновь активизироваться. Их не смутило, что в тот раз организаторы и исполнители был найдены и наказаны.

Сейчас по России снова идёт масштабная волна «минирований». Она уже докатилась и до Ханты-Мансийска. Электронные письма с угрозами подрыва служат причиной экстренной эвакуации школьников.

Первой под «удар» попала СОШ №8. Там провели срочную эвакуацию детей и персонала после того, как директор на свою электронную почту получил сообщение, что школа заминирована.

Власти срочно разослали сообщения по другим школам города. Сейчас СОШ №8 подвергается проверке на предмет выявления возможного взрывного устройства.

По последней информации, аналогичная картина уже и в школах №№ 1 и 5. Ханты-Мансийска. Там тоже уже замечено дежурство спецслужб, медиков и правоохранителей.

«Минирования» в России начались с прошлой недели. Сейчас они накрыли восточную часть страны.

Такие сообщения уже получали во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Хабаровске, Оренбурге, Перми, Барнауле и Омске.

Тексты сообщений рассылались по образовательным учреждениям и объектам здравоохранения. Их текст был аналогичен.

Он гласил об установке по всему городу нескольких взрывных устройств. Они могут находиться в больницах, школах, вузах, кинотеатрах, детсадах и в любом общественном месте. Якобы, бомбы активируются специальными датчиками, когда темнеет.

К счастью, до сих пор ничего подобного не случилось. Однако, и злоумышленники пока не пойманы.