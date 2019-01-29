Российский авиалайнер экстренно сел в Сочи: Один из пассажиров совершил нападение на стюардессу

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В этот раз инцидент случился на маршруте из Петербурга в Анталию. Агрессии подверглась одна из членов экипажа.

В российских авиалайнерах продолжаются нападения на стюардесс. По причине этого, командир самолёта компании «Россия» принял решение об экстренной посадке в Сочи.

На данный момент известно, что пострадавшей женщине потребовалась срочная помощь квалифицированных медиков. Каковы её повреждения, не сообщается.

Известно, что «перебрал» один из пассажиров, устроив после этого дебош. Когда его попытались успокоить, он оказал активное сопротивление. Пострадала стюардесса.

В Сочи дебошира уже ждали правоохранители.