Врачи Брянской области отказали в помощи инвалиду

Сегодня, 14:30

Состояние здоровья и жизнь женщины-инвалида были под угрозой в результате бездействия медработников.

Женщине I группы инвалидности были назначены специализированные процедуры, для поддержания работы ее печени. На них необходимо было приезжать в районную больницу три раза в неделю. Проблема заключалась в том, что эта больница находится в 50 километрах от населенного пункта, где проживает пациентка. В связи с этим, доставлять на процедуры и привозить обратно домой ее должна была Скорая помощь мед. учреждения. Спустя какое-то время медики перестали приезжать за женщиной, в результате чего она не могла получать жизненно необходимую почечную терапию.

Женщина была вынуждена обратиться с жалобой в прокуратуру. В ходе разбирательств, прокуратурой в суд был направлен иск, обязывающий больницу проводить транспортировку больной, а департамент здравоохранения должен был возместить медучреждению все связанные с этим расходы. В итоге сотрудники ГБУЗ не стали дожидаться судебных разбирательств и самостоятельно возобновили перевозку больной на проведение необходимых процедур и обратно домой.

Не так давно Пенсионный фонд РФ сообщил о готовящемся повышении выплат для федеральных льготников. Индексация составит чуть больше 4 % и коснется инвалидов I, II, III групп, ветеранов боевых действий, инвалидов и участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда.