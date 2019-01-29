Трагедия в Магнитогорске: Большинство россиян винит в ней службы ЖКХ

Взрыв жилого дома с многочисленными жертвами до сих пор тревожит граждан РФ. В версию теракта, активно продвигаемую в последнее время, верят лишь 11% опрошенных.
Большинство россиян считает, что трагедия в Магнитогорске могла произойти по вине служб ЖКХ. К этому склоняются 42% участников опроса.
Собственно, это и не мудрено. Каждый на личном опыте знает, когда в последний раз в его квартире проверялась исправность газовой плиты и вентиляции.
Это не делалось службами ЖКХ в подавляющих случаях на протяжении многих и многих лет. Граждане уже успели забыть, что такое учётные газовые книжки, которые были в СССР обязательным документом на квартирное газовое оборудование.
Там же отмечались все проверки и делались отметки об исправности или замечаниях. Сейчас этого нет, а вот суммы в платёжках за якобы оказанные услуги – есть.
Люди настолько уверились в том, что осматривать газовое оборудование не нужно, а его установка является достаточно простым делом, что просто «пошли вразнос».
Виноватыми во взрыве в Магнитогорске жильцов дома считают 35%. Однако их вина вторична, по мнению многих опрошенных. Если бы совершались периодические обходы. Если бы прекращалась подача газа при выявленных нарушениях, трагедии можно было бы избежать.
Далее, часто забывается и второй фактор. Это «евроремонты», которые сейчас приобрели характер почти безумия. Выносятся несущие стены, перекрываются вентканалы, и это никто не контролирует.
Жалобы жильцов в ЖКХ на то, что соседи занимаются такими безобразиями, остаются безответными.
Ведь если обрушилось такое количество этажей, не исключено, что ряд несущих стен был просто «убран». Дело шло к трагедии и дошло.
Времени с той поры, как она произошла, минуло достаточно. Глобальных и кардинальных решений не принято.
Где законодательное требование о повальной проверке всего газового оборудования жильцов, а заодно и состояния несущих стен в их квартирах? При необходимости, нужно привлекать к этому правоохранителей. При необходимости, вводить уголовную ответственность.
Без этого, похоже, уже никак не обойтись.
А за нарушение несущих конструкций возбуждать уголовные дела по статье причинение ущерба безопасности дома. Если сумма ущерба будет выше стоимости квартиры, отбирать, не задумываясь.