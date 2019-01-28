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СБУ сообщает о непричастности к этому инциденту. В то же время, моряк до сих пор ни с кем не связался.

В Украине исчез капитан задержанного российского судна «Норд». Сообщение об этом сделал его адвокат в своём аккаунте в Facebook.

Родственники Владимира Горбенко сообщили, что минувшей субботой около полудня он просто исчез из своего дома. Никто не располагает информацией, куда и для чего.

Похищение капитана с борта «Норд» ранее произвели сотрудники СБУ в апреле 2018 года. Правда, тогда его адвокатам местонахождение подзащитного стало известным уже через пять часов.

Адвокат высказал надежду, что это не является провокацией, которую совершили украинские правоохранители или радикалы. В таком случае, говорит он, это уже выходит за всякие грани разумного.

Как бы то ни было, а задержанный СБУ капитан российского судна пропал, а на Украине, похоже, до этого нет никому дела.

Кроме уголовного, которое на Владимира Горбенко завели. Правда, больше из членов экипажа «Норд» такой «чести» от украинцев не удостоился.

О реакции представителей МИД РФ пока нет никакой информации.