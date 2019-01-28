Два самолёта над Ростовом чудом избежали столкновения

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Бизнес самолет Falkon в небе приблизился к пассажирскому авиалайнеру Боинг примерно на 350 метров. Пилот Боинга быстро среагировал и предотвратил столкновение, тем самым спас жизни 100 пассажирам.

Инцидент случился 27 января. Пассажирский самолёт направлялся из Стамбула в Москву, а пилот Falkon приблизился на опасное расстояние. Боинг вышел на связь с диспетчерами и сообщил, что идёт на опасное сближение с южного направления.

Когда расстояние между воздушными суднами не превышало 350 метров, пилот Боинга набрал высоту и чудом избежал столкновения. На борту пассажирского самолёта находилось 100 человек. Причины инцидента пока выясняются.

А в Федеральном агентстве новостей опровергли этот случай и сказали, что произошёл сбой в системе на борту Боинга. Сотрудники утверждают, что опасных сближений и вообще сближений не было обнаружено. Возможно, такая информация поступила из-за того, что на борту административного самолёта Falkon находился кто-то из влиятельных лиц.