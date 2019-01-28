Похититель картины из Третьяковки вдохновился «Полицейским с Рублёвки» - мнение

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Телевидение могло сыграть злую шутку с руководством Третьяковской галереи.

Накануне из Третьяковской галереи была похищена картина известного русского художника Архипа Куинджи, «Ай-Петри. Крым». Всё выглядело настолько глупо и посредственно, что больше похоже на сценарий кино, нежели спланированного и подготовленного ограбления.

В канун Нового года вышел на экраны фильм «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». По сценарию фильма, один из районных отделов полиции находится под угрозой закрытия, и сотрудники решают его спасти раскрытием громкого преступления. Грабят банк и проводят операцию по раскрытию этого ограбления своим же отделом. А теперь можно проанализировать похищение картины из Третьяковки. Преступник приходит в галерею, находит выставочный зал, подходит к картине, снимает со стены, достаёт полотно из рамы и уходит. Не скрывая лицо, не слишком торопливо проводит свою секретную операцию. Таким образом, похититель вдохновился фильмом, и почти весь январь готовил план похищения картины.

Самое интересное то, что именно эта картина не была подключена к сигнализации, именно в этом зале, в этот момент не находилась охрана. А охрана, не много не мало - вневедомственная охрана Росгвардии. Смотрительница-бабушка испугалась и спряталась, посетители ничего подозрительного в этом не обнаружили, подумав, что сотрудник музея меняет раму для картины. И преступник свободно вышел из галереи и скрылся. Аналогично и по фильму было.

Всё это тянет на хоть и плохой, но хитрый план. Не власти ли решили повысить свои рейтинги таким способом. Сопоставляя все факты и совпадения, то можно собрать пазл этого проишествия.

Похищена картина известного художника, посреди белого дня. Поднимается по тревоге личный состав охраны и всех правоохранительных органов вместе со спецслужбами. И вот, спустя менее чем через сутки грабитель пойман, картина найдена. Такого не было даже в истории гениального Советского сыска.

Проводя параллели с похищениями картин и предметов искусства, которые ранее совершали профессионалы в этом деле - данный гражданин выбрал совсем не подходящую роль, или этого «актёра» кто-то неудачно подобрал.