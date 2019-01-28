Картина Куинджи найдена: Её пропажу обнаружили после кражи шубы

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В Третьяковке произошло дерзкое и резонансное преступление. Стоимость украденного шедевра, по данным экспертов, оценивается в 1 млн долларов.

Двое неизвестных, изображая из себя музейных работников, спокойно сняли со стены работу Куинджи и покинули музей. Пропажу картины обнаружили после кражи шубы. К счастью, бесценная работа была быстро найдена.

По данным ряда источников, к правоохранителям поступило заявление о пропаже в музее шубы. Когда они просматривали материалы с видеокамер, то только тогда обратили внимание на то, что в музее пропало нечто, гораздо более ценное.

Охраной Третьяковки занимается Росгвардия. По их информации, сотрудниками ведомства не охраняется корпус, где размещалась «Ай-Петри. Крым». Там установлен лишь один пост, на котором сотрудник следит, чтобы посетители не осуществляли пронос запрещённых предметов. Также в его обязанности входит прекращение беспорядков, в случае их возникновения.

Как сообщила Ирина Вовк, являющаяся официальным представителем МВД, подозреваемый в краже картины уже задержан на территории посёлка Заречье в Подмосковье.

31-летний мужчина показал место, где укрывал похищенное полотно. Это был строящийся в Одинцовском районе объект. Шедевр действительно находился там и был изъят правоохранителями.

Общая страховая оценочная стоимость 161 экспоната выставки определена по проекту договора в 3,231 млрд рублей и 15 млн. долларов.