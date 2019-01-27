Крыма пока нет, а память хочется оставить: Картину Куинджи из Третьяковки могла похитить Украина – мнение

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На протяжении всего выходного там проходила выставка полотен этого великого художника. Однако, похитили лишь одно из них.

Некоторые пользователи Сети уже выдвинули своё предположение, мол некоторые представители государства поняли, что Крыма пока нет, а память о нём оставить хочется. Значит, Картину Куинджи из Третьяковки могла похитить именно Украина, а точнее некоторые её граждане.

Ради справедливости также стоит отметить, это далеко не единственная версия. Определённые картины из различных музеев мира воруют под заказ постоянно. Их заказывают подпольные миллионеры.

Какими критериями они при этом пользуются, точно неизвестно. Однако, как правило, предпочтение отдаётся наиболее известным и дорогим полотнам.

Небольшая часть пользователей Сети сразу предположила, мол здесь может быть украинский след. Люди шутят, мол нужно особенно охранять всё то, что касается изображений Крыма или связанных с его наследием.

Версия имеет право на существование, однако, маловероятна. И вот почему. Фанатики истерично портят, рвут и тому подобное.

Здесь совершенно иной случай. Очень хладнокровное исполнение, которое мог осуществить лишь большой профессионал. Работающий, кстати, за немалые деньги. Не исключено, что его мог нанять и кто-либо из магнатов.

Видимо, всё таки, это подпольный коллекционер совсем не мелкого пошиба. Это делает поиск крымского достояния особо затруднительным.

Однако, как в «Стариках-разбойниках», картина должна в итоге возвратиться на своё место.