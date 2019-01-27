Известную картину Куинджи украли прямо на глазах посетителей Третьяковки

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Невероятное произошло в рамках сюжета из фильма «Старики-разбойники». Просто пришли и просто сняли. Все подумали – реставрация.

Здесь получилось, примерно, аналогичное. Прямо на глазах посетителей Третьяковки похитили известную картину Куинджи. Её название «Ай-Петри. Крым».

К полотну спокойно подошёл мужчина. Он, не волнуясь, снял его со стены, а после того, как извлёк из рамы, попросту скрылся.

Все окружающие пребывали в абсолютной уверенности, что мужчина был сотрудником музея, выполнявшим свою работу. О том, что это дерзкая кража, стало понятно лишь по прошествии нескольких минут.

Правоохранители пока воздерживаются от комментариев. Так же, как и представители от Третьяковской галереи.

Известно лишь, что следственная группа уже прибыла к месту события. Там изымаются записи с видеокамер.

Вход в Третьяковку пока прекратили. Все выходящие обыскиваются сотрудниками полиции.

Очевидцами публикуются фото, на котором видна пустая рамка, в которой ранее была картина Куинджи.

Почему выбор похитителя пал именно на неё, пока не известно.