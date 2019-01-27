Сегодня, 14:46

Рыжая хищница, похоже, совершенно не боялась людей. Она была замечена в микрорайоне Шевелевка.

В Кургане лиса выбрала местом прогулки детскую площадку рядом с многоэтажкой. При попытках приблизиться к ней, хищница отбегала в сторону, но не далеко.

Лисы стали появляться в Кургане с завидной частотой. Однако, ранее они предпочитали городские парки. Они, как правило, были очень голодными и занимались выпрашиванием еды у рыбаков. Те охотно делились своим уловом.

То, что лиса спокойно появилась в центре города, действительно, является не совсем обычным. Не исключено, что она «переправилась» по льду Тобола из одного из находящихся на другом берегу реки садоводческих товариществ.