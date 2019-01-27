В Уфе новая атака норовируса: Роспотребнадзор счёл его причиной массового отравления школьников

Сегодня, 12:30

Госпитализировали 13 детей. Все они прибыли на проведение регионального этапа всероссийской олимпиады по биологии.

Роспотребнадзор установил, что причиной массового отравления школьников стала новая атака норовируса в Уфе.

Все заболевшие перед этим посетили ресторан в гостиничном комплексе «Амакс Турист – отель». В тот же день их самочувствие резко ухудшилось. Появились тошнота и сильная рвота.

Детей и их преподавателя немедленно госпитализировали. Сейчас их состояние оценивается как средне-тяжёлое. Проверкой занялись специалисты регионального Роспотребнадзора.

В итоге, у всех заболевших выявили норовирусную инфекцию. В ходе расследования наложен временный запрет на деятельность ресторана.

Было проведено обследование всех работников пищеблока, а также произведён забор готовой пищи и воды. Материалы дела уже в суде.

Информация предоставлена пресс-службой регионального Роспотребнадзора.

Всего в гостинице на момент инцидента проживали 186 человек, приехавших на олимпиаду. 64 ученика предпочли после этого отправиться домой.