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Однако, пёс вёл себя в маршрутке настолько культурно, что ему это «разрешили». Пользователи сети отметили, что собака вела себя так вежливо, что другие пассажиры лишь умилялись.

В Ростове собака выступила в роли «зайца». Она дождалась на остановке «своего» маршрута, спокойно влезла в автобус и забралась на сиденье, как будто это было для неё давно привычным делом.

После этого пёс повернулся к окну и стал спокойно наблюдать за тем, что происходит на улице. Его глаза выглядели всё понимающими. Складывалось полное впечатление, что он опасается пропустить свою остановку.

В местных соцсетях отмечают, что, собственно, возможно, так оно и было. Собаки в Ростове в последнее время становятся заметно умнее людей. Они научились пересекать дороги по пешеходному или подземному переходу, не бросаясь наперерез транспорту, как многие горожане.

Если они едут в общественном транспорте, то, в отличие от других пассажиров, не толкаются и не рычат. Многие пожалели пса, решив, что он потерялся или у него вообще не было хозяина. Нашлись и юзеры, высказавшие желание приютить этого пса при встрече.

Однако, есть и противники таких «зайцев» и человеческой доброты по отношению к ним. Они напоминают, что после собак на креслах часто остаётся грязь, на что жалуются пассажиры.

На какой остановке сошёл умный пёс, и куда он отправился дальше, информация отсутствует.