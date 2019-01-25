В Улан-Уде коммунальщики пострадали от ножа неизвестного

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Во время выполнения своих обязанностей работники коммунальной службы подверглись нападению. Оказывается, они мешали пьяной компании.

Оказывается, работа в коммунальной службе тоже сопряжена с опасностями для жизни. Так, в Улан-Уде в ночь с 23 на 24 января произошел неприятный инцидент на улице Жанаева. Убирая снег для удобства горожан, сотрудники Комбината по благоустройству подверглись неожиданному нападению.

После разбирательства установлено, что жители одного из близлежащих домов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили, что коммунальщики мешают им спать, и выбежали на улицу с ножом. Разъяренные жильцы хотели вытащить водителя снегопогрузчика, который издавал наибольший шум. На место происшествия приехали сотрудники полиции и главный инженер комбината.

Установлено, что в ту ночь там работали снегопогрузчик, самосвал и трактор-щётка. Во время уборки на улицу выбежали женщина примерно лет 40 и молодой человек лет 16. Если горожанка просто стояла и материлась, то парень с ножом пытался вытащить водителя из кабины снегопогрузчика. Сотрудники комбината вызвали полицейских. В итоге стражи порядка смогли задержать женщину, нападавший же юноша к тому времени успел убежать с места.

Оказалось, что молодой человек во время нападения успел проколоть колесо машины. Главный инженер комбината призвал жителей столицы Бурятии с пониманием отнестись к их работе, поскольку они работают на благо горожан.