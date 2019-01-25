В Москве горел 62-й этаж башни «Федерация»

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Посетители башни и сотрудники срочно эвакуируются. Возгорание произошло на кухне ресторана Sixty.

Сотрудники пожарных частей Москвы направляются к башне «Федерация». По имеющимся данным, там произошло возгорание на 62-м этаже. После некоторой временной паники, всех людей удалось успешно эвакуировать, как известно в здании находится множество ресторанов, бизнес центров, фитнес-залов и других заведений. Сотрудники также находятся вне опасности.

В сети данную информацию распространила также одна из блогеров, которая как раз находилась над эпицентром событий и спокойно сидела в ресторане, когда заметила густой темный дым. Прибывшие на место пожарники определили, что возгорание произошло на кухне популярного ресторана Sixty.

Сообщается, что после тушения, специальная комиссия будет выяснить причины возгорания. По предварительной версии – это несоблюдение правил пожарной безопасности.