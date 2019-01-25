На две части разорвало авто в Челябинской области

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В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе в Челябинской области, ВАЗ-21099 разорвало на две части. Вторым пострадавшим автомобилем стал KIA Rio.

Сложные погодные условия и невнимательность водителей за рулем приводит к тяжелым последствиям на дорогах. Так, вчера 24 января на 19-м километре трассы в Челябинской области на отрезке Верхний Уфалей – Уфимка, Столкновение произошло между ВАЗ-21099, которым управляла 45-летняя женщина и KIA Rio.

Установлено, что владелица ВАЗа выехала на встречную полосу движения не справившись с управлением. В результате она столкнулась с ехавшим по своей полосе легковым авто. Удар был такой силы, что отечественное транспортное средство разорвало на две части, а его 35-летняя пассажирка и водитель пострадали и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Водитель KIA Rio также получил травмы, но от госпитализации отказался.

На место прибыли сотрудники полиции, которые и устанавливают причины трагедии. По факту ДТП проводится проверка, водители пройдут все необходимые экспертизы, которые покажут их состояние в момент столкновения.