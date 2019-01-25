В жилой многоэтажке в Балашихе произошел взрыв

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Многоэтажный дом в Московской области, предположительно, загорелся из-за неправильного обращения с газовым баллоном.

В жилой многоэтажке Янтарного района на улице Кольцевой в Балашихе произошел взрыв, который спровоцировал пожар. Огонь охватил помещения на 14-м этаже, сообщили в пресс-службе экстренных служб.

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости» известно, что взрыв мог произойти из-за газового баллона, который использовали для установки натяжных потолков. Здание недавно сдали в эксплуатацию и многие семьи все еще продолжают проводить ремонтные работы в квартирах.

В этот же день, 24 января, в Москве на Костромской произошел взрыв по неизвестной пока причине. Обстоятельства выясняют профильные службы.

Известно, что сначала был слышен хлопок, а затем ударная волна выбила окна и превратила мебель в щепки. Пострадавших нет. Дом не подключен к газовым коммуникациям.