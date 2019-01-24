Агрессивный муж пациентки избил врача в Новосибирске

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Житель Новосибирска разозлился, что врачи долго оказывают помощь его спутнице и решил разобраться в ситуации с помощью кулаков.

Инцидент произошёл ночью в больнице № в Новосибирске. В отделение поступила женщина с колотыми ранами руки и сообщила, что порезалась дома, как именно не рассказала. Врачи могут только предположить.

Пациентку сопровождал мужчина, похоже, её гражданский муж. Некоторое время он ждал возле кабинета, а после потребовал, чтоб его спутницу отпустили из перевязочной. Девушке на тот момент ещё оказывали помощь. Агрессивный мужчина не добившись своего, затолкал врача в кабинет, избил его, начал душить и проломил им стену. Медики предполагают, что мужчина находился в алкогольном опьянении. Всё происходящее было записано на камеру наблюдения.

После драки герой покинул больницу, не дождавшись полиции. Вслед за ним отправилась его спутница. Она отказалась давать данные о проживании мужчины.

Видеозапись передана сотрудникам правоохранительных органов и ведётся разбирательство.