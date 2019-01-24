Трехмесячная малышка погибла в Грязовце при странных обстоятельствах

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В одной из квартир города было обнаружено тело девочки без видимых признаков насилия. Все же эксперты установили, что гибель наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Трагическое происшествие случилось в одной из квартир города Грязовца Волгоградской области 22 января в обеденное время. Трехмесячная малышка умерла на руках своего 13-летнего брата. Обнаружили детей родители, которые и вызвали медиков.

Установлено, что на теле девочки нет следов насильственной смерти, но судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной трагедии стала диффузная внутричерепная травма головы. По данному факту возбуждено уголовное дело, а мальчик направлен для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Как уже удалось установить, мать ребенка - 24-летняя женщина пошла в поликлинику, а девочку и ее 2-летнюю сестру оставила под присмотром находившегося в гостях 13-летнего племянника, который рассказал, что заботился о ребенке, укачивал и прижимал к себе. Но спустя некоторое время он обнаружил, что двоюродная сестричка не подает признаков жизни. После этого он написал родственникам.

Возбуждено уголовного дела в отношении матери погибшего ребенка, оставившей его в опасности. В ходе следствия следователи намерены изучить условия жизни и воспитания детей.