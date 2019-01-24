«Не заметили пропажи 7 миллионов»: В Москве обокрали квартиру бывшего губернатора Приморья

Сегодня, 15:34

Кражу обнаружили в прошлый четверг, 17 января, однако, по словам самого Дарькина, деньги из сейфа могли пропасть еще в конце прошлого года: все это время он не обращал внимание на денежные суммы в своем сейфе.

Не так давно Сергей Дарькин обратился в полицию с заявлением о пропаже полутора миллионов рублей, а также драгоценностей, общей стоимостью около 6 млн рублей. Одновременно Дарькин сообщил полиции, что несмотря на то, что пропавшая сумма является для него «ощутимой», у него нет времени ездить на допросы и сотрудничать со следователями.

Инцидент произошел в пятиэтажном таунхаусе в Москве, оформленном на жену бывшего губернатора, актрису Ларису Белоброву. По информации Сергея Михайловича, с начала года до 17 января они отсутствовали в Москве, а доступ к квартире имело не менее десяти человек, включая уборщицу, личного водителя, а также других работников. Так как квартира оборудована сигнализацией, то попасть в нее могли только с помощью ключа. Как сообщают правоохранительные органы, преступника уже удалось задержать. Вором оказалась горничная-филиппинка, которая ежедневно поддерживала порядок в апартаментах.

Пятиэтажная квартира, в которой сейчас проживает семья Сергея Дарькина в Москве, была куплена год назад и сразу попала в топ самой дорогой приобретенной недвижимости. Таунхаус находится в одном из жилых комплексов района Остоженки. Данный район негласно считают местом «компактного поселения элиты» в Москве, находящимся в самом центре города, недалеко от Кремля и Храма Христа Спасителя.

Как отмечала в одном из интервью Лариса Белоброва, еще до того, как ее муж получил государственную должность, он уже владел большими активами, а так как его пост губернатора не позволял вести бизнес, то все имущество было переписано на нее. Тем самым Белоброва дала понять, что все, чем владеет их семья получено совершенно законным путем.