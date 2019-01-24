В подмосковном гипермаркете появилась 60-метровая трещина в полу

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Через весь торговый зал проходит огромная трещина, длина которой составляет 60 метров, а ширина от 0,5 до 1 сантиметра. Появилась она ночью и теперь здание считается аварийным.

В Подмосковье провели эвакуацию сотрудников гипермаркета «Глобус» в котором обнаружили огромную трещину, которая угрожает целостности здания. Известно, что появилась она ночью 24 января, длина трещины 60 метров, а ширина от 0,5 сантиметров до 1, к утру ее размеры увеличились до 100 метров. Известно, что в момент ее обнаружения в помещении гипермаркета находился только персонал, который сразу же был эвакуирован. Установлено, что трещина образовалась в щели между плитками напольного покрытия.

Сообщается, что торговый центр состоит из двух этажей, его площадь 2 тысяч квадратных метров находится по адресу: Пролетарский проезд, д. 18. Оно построено в 2006 году. На данный момент здание ТЦ оцеплено, а собственник объекта решает, какие меры предпринять для устранения опасной трещины и собственно по перспективам эксплуатации самого здания, которому уже почти 13 лет.