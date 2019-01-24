В Москве прогремел взрыв в одной их многоэтажек

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На северо-востоке столицы утром 24 января жители проснулись от мощного взрыва. Оказалось, что прогремел он в одном из многоэтажных домов.

Сегодня 24 января в 08:07 в доме №20 по улице костромской в Москве прогремел взрыв. На место прибыли все специальные службы. Известно, что пострадавших в результате происшествия нет, в одной из квартир дома были выбиты стекла взрывной волной. На данный момент определяются причины инцидента. Согласно предварительной версии это не мог быть газ, так как 12-этажное здание оборудовано электрическими плитами.

Хозяин квартиры, в которой произошел хлопок рассказал, что он спал и не знает, что произошло. Жильцы уверены, что мог взорваться самогонный аппарат.