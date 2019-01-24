Угонщик самолета Сургут-Москва может быть сотрудником спецслужб

Сегодня, 04:49

41-летний Павел Шаповалов, попытавшийся 22 января захватить рейс Аэрофлота Сургут-Москва и направить самолет в Афганистан, может быть сотрудником спецслужб. Об этом, со ссылкой на неназванные источники в СКР, сообщили сегодня некоторые СМИ.

В пользу данной версии говорят немало фактов, одним из которых является в том числе большая сбивчивость и противоречивость официальной картины произошедшего, которую представили следственные органы. Так, первоначально, было заявлено, что Павел Шаповалов находился на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения и попытался силой проникнуть в кабину пилотов.

Однако, эта версия вскоре была опровергнута стюардессами, заявившими о том, что мужчина был трезв. Это подтвердили и произведенные экспертизы, не выявившие наличия в его крови ни алкоголя, ни наркотиков.

Также были подмечены и другие странности, а именно «искусственность личности» Шаповалова, у которого в 41 год не оказалось ни близких друзей, ни коллег по работе, ни одноклассников, а лишь несколько родственников, с которыми он почти не общался. Угонщик, как сообщалось, был судим за принесение вреда чужому имуществу, но о пострадавших и об обстоятельствах дела не известно совершенно ничего.

Эти обстоятельства уже заставили некоторых аналитиков обратить внимание на схожесть Шаповалова с «Петровым и Бошировым», ставших фигурантами прошлогоднего шпионского скандала.

Еще одним косвенным подтверждением «липовости» угонщика может послужить и тот факт, что после оглашения своих требований он вел себя совершенно пассивно и абсолютно ничего не предпринимал, предпочитая наблюдать за происходящим и не мешая действовать стюардессам, пилотам и сотрудникам спецслужб. В контексте всех этих странностей произошедшее действительно начинает выглядеть скорее как учения, нежели реальная попытка захвата воздушного судна.