В Ижевске насильник надругался над 10-летней девочкой прямо в общественном транспорте

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Мужчина совершил сексуальные действия насильственного характера по отношению к несовершеннолетней. Примечательно, что трагедия произошла в одном из автобусов, направлявшихся по городскому маршруту.

В Ижевске сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего мужчину. Который подозревается в изнасиловании десятилетней девочки. На данный момент он проходит все необходимые следственные действия, поимка преступника длилась месяц.

Известно, что трагедия произошла в декабре 2018 года в салоне городского автобуса, следовавшего по маршруту №21. Пострадавшая сообщила, что в салоне были и другие пассажиры, которые просто не предали происходящему внимания. Насильником оказался ранее судимый, нигде не работающий житель Завьяловского района.

Поначалу он отрицал свою причастность к совершению насильственных действий. Но позднее мужчина признал свою вину под давлением собранных улик. Возбуждено уголовное дело. Гражданин взят под стражу. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, а также возможная причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений. С пострадавшей работают психологи.