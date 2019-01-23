В Иваново горел пешеходный мост у гостиницы «Турист»

Сегодня, 16:07

Сотрудники МСЧ города провели операцию по устранению возгорания на улице Набережной. Причины возгорания выясняются.

Специалисты Государственной противопожарной службы Иваново в количестве 19 человек проводили 22 января тушение пожара, который возник на пешеходном мосту, который расположен у гостиницы «Турист». Сообщается, что до прибытия специалистов начал тлеть деревянный настил перехода, огонь перекинулся на мусор, который лежал возле кабелей находящихся под напряжением.

После получения допуска на тушение представителем Горэлектросети, пожар ликвидировали в течение девяти минут. В результате возгорания поврежден настил моста на площади 15 кв. метров, пострадавших нет.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов Иваново выясняют, кто же совершил поджег моста.