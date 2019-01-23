В Приморье «авторитеты» прочли школьникам тайную лекцию о жизни «по понятиям»

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Это произошло в школе, находящейся в селе Первомайское. Якобы, этот «урок» организовал её бывший директор, который сейчас возглавляет Сунятсенское сельское поселение.

В Приморье местные «авторитеты» прочли школьникам тайную лекцию о жизни «по понятиям». По поступившей информации, предварительно их представил сам глава поселения в качестве «смотрящих за селом».

Он сообщил, что тех должны «знать все» и «на них равняться». Лекция проводилась для школьников пятого – седьмого классов. Сообщается, что на ней присутствовал также нынешний директор и учитель физкультуры.

Школьники сообщили, что разговор с ними шёл в грубой форме. Им поясняли, что «по понятиям» допускается делать, а что – нет. Особо акцентировали, что гомосексуальные отношения совершенно недопустимы.

После этого ученикам было сделано строгое внушение, чтобы они ни учителям, ни дома не рассказывали, на каком мероприятии присутствовали, и о чём там с ними говорили.

Комментарии местных правоохранителей по этому инциденту пока не поступили.