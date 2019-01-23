В Новгороде причиной смерти женщины стал свиной грипп

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Она проживала в области и обратилась за медпомощью очень поздно. К той поре у неё уже начались осложнения от болезни.

Её на скорой отвезли в клинику в Новгороде. У женщины, как сразу определили врачи, был свиной грипп. Именно он и стал причиной смерти этой пациентки.

Женщина не прививалась от этой инфекции. Более того, заболев, она предпочитала заниматься самолечением до тех пор, пока не начались осложнения.

На то, как протекало заболевание, повлияло и наличие лишнего веса в анамнезе.

По заверениям регионального главврача-инфекциониста, новые вирусы свиного гриппа в области не появились. Отмечается циркуляция трёх штаммов, как было и в прошлом году.

От всех их есть вакцины. В целом, прививки получило 40% населения.

Также отмечается, что в регионе нет превышения эпидемического порога заболевания гриппом и ОРВИ. Это относится ко всем возрастным группам.

Госпитализация потребовалась лишь одному ребёнку. У него выявили наличие сразу двух штаммов вируса.

В то же время пресс-службой регионального СК уже сделано заявление, что ведомство проведёт проверку факта смерти женщины.