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Только бдительность помешала ей приготовить пирог с «ни рыбой, ни мясом». При этом надпись на банке гласила «высокое качество».

В Магнитогорске женщине продали банку сайры с червяками. Она обратилась за помощью к своему деду, являющемуся рыбаком со стажем.

Тот вынес однозначный вердикт, что черви являются глистами.

Женщина сообщила о своём «улове» в соцсетях. Пользователи откликнулись, что их тоже иногда поджидали похожие сюрпризы.

Некоторые отмечают, что черви больше похожи на скребней, но сути это не меняет. Есть и такие, которые посоветовали отдать их деду. Использует на очередной рыбалке, чтобы даром не пропадали.

Консервы производила компания Fish house.

В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что наличие неживых скребней или их личинок для здоровья человека совершенно безопасно.

Как правило, человек даже не замечает, чего он съел.

В то же время реализовывать пищевую рыбную продукцию, которая поражена явно видимыми паразитами, не допускается.

Сайру по технологии не потрошат перед тем, как законсервировать. Это затрудняет производителю производить контроль за наличием паразитов, а, тем более, за их личинками.

Как правило, они расправляются только после термической обработки, когда банка с продуктом уже закрыта.