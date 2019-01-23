Инцидент в Керченском проливе, что это было?: Удар Нибиру, месть Киева или предупреждение Путину – мнение

Сегодня, 12:01

В сравнительной близости от российских вод и Крымского моста загорелись два иностранных судна. Перед этим на них произошёл взрыв.

После этого инцидента в Керченском проливе многие задумались, а что это, собственно, было. Предположения выдвигаются различные. Это и удар Нибиру, и месть Киева или предупреждение Путину.

Как всегда, прежде всего вспомнили про Нибиру. По мнению конспирологов, это следует из полной внезапности инцидента. Также есть высказывания, что Планета-Х, опробовав свои силы на вызове катаклизмов, решила «потренироваться» и на конкретных объектах.

Это предположение кажется достаточно маловероятным. В первую очередь потому, что даже уфологи не отметили активность этой убийцы Земли. А во-вторых, масштаб для неё очень мелковат. Так что вряд-ли.

В качестве второй версии выдвигалась месть Киева. Многие украинские политики уже давно высказывали пожелание, как максимум, взорвать Крымский мост, а, как минимум, затруднить судоходство в Керченском проливе.

Желательно, для иностранных кораблей. И тут, как подарок, два из них под флагом Танзании взорвались. Мог ли к этому быть причастен Киев? Вероятнее всего, что нет.

Суда не заходили в украинские порты, где к ним могли бы прикрепить «подарок Пунину». Мало кто сомневается, что, если бы Киев мог, то решился бы и на такую международную диверсию.

Тем более, что вахту иностранные моряки, находящиеся в портах, несут, как правило, очень беспечно. Однако, не заходили.

Украинцев на борту тоже не было. Там находились лишь граждане Индии и Турции.

Приближений посторонних объектов к этим судам тоже зафиксировано не было. Так что Киев, тоже вряд-ли.

Что представляется наиболее вероятным. Обычное воровство газа, при котором была нарушена техника безопасности. Оно осуществлялось в море, подальше от чужих глаз.

В любом случае, это происшествие является с одной стороны предупреждением Путину, с другой – своеобразным «подарком».

Ранее ничего подобного в этой акватории не происходило. Следовательно, взрывы, как ни крути, начинают приближаться к Крымскому мосту.

Это не может не настораживать и не побуждать принимать дополнительные меры к его защите и к безопасности судоходства.

С другой стороны, это как подарок. Теперь у украинцев и их западных покровителей станет меньше аргументов в пользу того, чтобы судоходство в Керченском проливе Россия сделала совершенно свободным.