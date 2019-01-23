Стали известны причины пожара на танкерах в Керченском проливе

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Танкеры Maestro и Candy загоревшиеся 21 января в Керченском проливе находились под санкциями Соединенных Штатов и одному из них, а именно «Маэстро» было отказано в получении разрешения на вход в российский порт Темрюк.

Согласно имеющейся информации, в санкционный список суда были включены после того, как приняли участие в транспортировке ГСМ в Сирию. Осенью 2018 года Министерство юстиции США распространило сообщение, в котором предостерегало от проведения любых операций с данными судами.

Именно из-за опасения преследования со стороны Минюста компания «Мактрен-Нафтра», владеющая LPG-терминалом в порте Темрюк, запретила танкеру «Маэстро» входить в порт. Это, в свою очередь, по информации агентства Reuters привело к тому, что экипажи двух танкеров приняли решение произвести перекачку топлива с одного корабля на другой непосредственно в море.

Возгорание, в результате которого погибло как минимум 4 человека, предположительно произошло по причине несоблюдения моряками правил техники безопасности.

При этом, согласно комментарию, полученному от экс-министра транспорта Крыма Анатолия Цуркина, переправка энергоресурсов была незаконной и стала уже не первым подобным случаем. По словам бывшего чиновника, за пределами 12-мильной зоны территориальных вод систематически находятся суда, используемые в качестве плавучих складов. На них свозятся различные грузы, преимущественно ГСМ, которые в дальнейшем перепродаются по завышенным ценам.