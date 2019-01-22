Ту-22: Его проектировали в один конец - соцсеть

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Именно об этом свидетельствуют практические показатели. Собственно, именно такая судьба ему и предназначалась.

То, что он стал самым аварийным в семействе «Туполевых» - не проблема. Задача – долететь до авианосца США, выпустить по нему крылатые ракеты и всё.

Далее, скорее всего этот бомбардировщик будет, попросту, уничтожен. Стоит ли заботиться о проектировании многоразового использования.

СССР был в этом плане очень рационален. Собственно, он в военном плане победы над США достиг, да и экономика держалась. Подкачали авантюристы – новые политики.

Поводом для очередной критики послужило то, что сегодня на территории Кольского полуострова «завалился» ещё один самолёт этого типа.

Это произошло при посадке гиганта. Ракетоносец попал в сильный снеговой заряд и сверхзвуковая машина совершила жёсткую посадку. Из четверых членов экипажа, по предварительным данным, удалось спастись командиру и оператору.

Впрочем, многие военные эксперты не согласны с тем, что эти стратегические бомбардировщики опасны для тренировочных полётов.