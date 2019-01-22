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Жуткая находка была обнаружена соседями совершенно случайно. Квартира, где лежало тело, пустовала, поскольку в ней никто не проживал.

В Пригороде Улан-Удэ нашли мужской труп с обглоданной головой. Инцидент случился на территории микрорайона Поселье в доме на четыре квартиры.

Женщина случайно зашла туда и увидела труп без головы. Сначала она подумала, что всё это ей только кажется. Однако, решила вызвать правоохранителей.

У погибшего мужчины, действительно, отсутствовало лицо и верхняя часть головы. Видимо, это было сделано бродячими собаками. Их дикая стая обитает неподалёку.

Очевидцы не смогли опознать в погибшем своего знакомого или кого-либо, проживающего неподалёку. Документов при нём также не было, поэтому установление личности станет непростым делом.

Труп передадут на экспертизу. В ходе неё и будет установлена причина его смерти. Также станет известно, сколько тело пролежало в пустующей квартире.

По только что поступившим данным, мужчину, якобы, удалось опознать по одежде и остаткам волос его родственникам.

С их слов, он не был бродягой и никогда подолгу не пропадал.