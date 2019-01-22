Вологодский педофил обнажался перед детьми в подъездах жилых домов

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24-летний мужчина ждал своих жертв в подъездах и при их появлении снимал штаны. Известно о двух жертвах, следственные органы разыскивают других потерпевших.

В полицию обратились родители двух девочек, 14-ти и 13-ти лет, в отношении которых были совершены развратные действия. По их показаниям, осенью прошлого года молодой человек делал непристойные предложения, а также раздевался перед девочками в подъездах жилых домов в г. Вологда. К счастью, тогда подросткам удалось сбежать от него.

В настоящее время педофил-эксгибиционист задержан и помещен под стражу. Следственные органы разыскивают других пострадавших, которые ранее не стали обращаться в полицию. Наличие большего числа жертв станет отягчающим фактором при выборе меры наказания в отношении мужчины.

Педофила-эксгибициониста на днях задержали и в Кургане. По словам очевидцев, мужчина обнажил свои органы перед двенадцатилетней девочкой, после чего быстро скрылся. Благодаря бдительным прохожим, полиции удалось практически сразу обнаружить подозреваемого и взять его под стражу. Им оказался 50-летний мужчина, который уже был осужден за аналогичное преступление ранее.

Стоит отметить, что наказание за совершение развратных действий в отношении лиц, не достигших 16 лет, предполагает длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.