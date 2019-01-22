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Это произошло при выходе их из подъезда, когда они направлялись к припаркованной поблизости машине. Тут то на них и обрушился огромный кусок льда.

В Подмосковье под удар упавшей с крыши ледяной глыбы попали две женщины. Для них всё могло закончиться намного хуже, чего не сказать об автомобиле, который в ближайшее время ездить уже не сможет.

Инцидент произошёл в посёлке Ильинский. Женщины проживают на улице Октябрьская. Младшая из них – Юлия, сообщила, что отделалась сильным испугом, а вот маму ей пришлось отправлять в больницу. Видимо, у неё травма таза.

Жильцы дома писали неоднократные обращения в адрес управляющей компании «Адамант». Они просили очистить ото льда и снега хотя бы крышу над подъездом здания.

Видимость работ была, а ситуация не улучшалась. Очередной раз Юлия обращалась в управляющую компанию по этому вопросу 21 января. Инцидент случился на следующий день.

Юлия сообщила, что пока они с мамой ожидали прибытия «скорой», льдины с крыши продолжали падать. При этом присутствовали и представители «Адаманта».

На вопрос женщины, как теперь можно входить и выходить из дома, последовал ответ «аккуратненько».

У Юлии трое детей. После случившегося она и её близкие просто боятся выходить на улицу.