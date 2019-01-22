Ростовчанин ударил беременную девушку в супермаркете и разбил ей телефон

Сегодня, 11:01

20 января на кассе магазина Пятёрочка произошёл конфликт, парень обматерил и толкнул беременную девушку на глазах у персонала и покупателей.

Вчера в социальной сети «VKontakte» появился видеоролик, который возмутил жителей Ростова. На видео показано, как молодой парень оскорбляет и толкает беременную девушку, и у той разбивается телефон.

Однако очевидцы происходящего сообщают, что девушка первая начала конфликт и требовала, чтоб её пропустили без очереди. Она якобы сказала «Я же мать» и начала оскорблять парня и снимать его на видео. При этом комментируя поведение ростовчанина и оскорбляя его родных. Он не сдержал злости и ударил девушку.

Фолловеры принялись комментировать и поддерживать обе стороны. Одни говорили, что мужчина в любой ситуации должен оставаться мужчиной, а толкать беременную - это грубо и недопустимо.

А другие начали защищать парня, утверждая, что девушка сама спровоцировала его и первая начала снимать видео на публику. Даже если девушка в положении, это не значит что все вокруг ей должны - комментировали другие пользователи.