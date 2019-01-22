В Воронеже мужчина украсил растущее под окном дома дерево своими фекалиями

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Воронежец, проживающий в многоэтажке, постоянно забрасывает его зловонными свёртками. Горожане отмечают, что запах от них исходит просто ужасный.

В Воронеже мужчина украсил растущее под окном дома дерево своими разноцветными пакетами. Жильцы уверены, что предварительно он их наполнил собственными фекалиями.

Это происходит у дома по адресу улица Домостроителей, 20. Мужчина, обративший внимание на эту проблему, сообщил редакции издания «Блокнот Воронеж», что висящие пакеты отлично видно и проходящим по тротуару и проезжающим мимо.

Однако на них никто не хочет обращать внимания, как и на зловонный запах, исходящий от этих «украшений».

В настоящее время неизвестно, «шутит» ли подобным образом жилец дома, или он является не вполне психически здоровым.