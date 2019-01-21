В Керченском проливе произошёл взрыв: Два судна загорелись и найдено уже девять погибших

Сегодня, 20:50

Среди спасённых 14 моряков. Российских граждан среди них нет.

Раньше или позже, в Керченском проливе должно было случиться ЧП. Там произошёл взрыв: Два судна загорелись, и уже сообщается про девять (по другим сведениям – десять) погибших.

Оба судна ходят под флагом Танзании. Общее количество экипажа на них составляет 31 человек.

На их борту, согласно корабельной роли, только турецкие и индийские граждане.

Как сообщается, вспыхнули танкер с газовозом. Пожар произошёл, когда топливо передавалось с одного судна на борт другого. К спасательной операции привлечены семь судов.

Судя по последней информации, у судоходства в акватории Керченского пролива сохраняется штатный режим.

Инцидент произошёл за пределами российских территориальных вод.