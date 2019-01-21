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Не исключено, что она опять наведалась с территории «опасных соседей». Это, в первую очередь, Украина, где настоящая эпидемия этой болезни, а потом – Грузия.

Как бы то ни было, а и в Крыму в этом году уже зарегистрирован первый случай кори. Он уже подтверждён в лабораторных условиях.

В прошлом году на территории полуострова фиксировалось несколько десятков случаев, когда было подтверждено заболевание корью.

В то же время, по данным регионального Роспотребнадзора, жителям Крыма доступны прививки. Вакцинами обеспечены все поликлиники, и они бесплатны.

Специалисты ведомства предупредили граждан, что на Украине, в Грузии и в ряде стран Европы зафиксирован беспрецедентный рост заболеваний именно этой болезнью.

Уже известно, что она повлекла за собой 37 смертельных исходов. Требуется соблюдать особую осторожность ввиду таких соседей.

В прошлом году в Крыму были привиты от кори 6 тысяч человек, среди которых 400 являются детьми. До конца 2017 года этой болезни на полуострове вообще не было.

На границе с Украиной усилен санитарно-карантинный контроль.

Это вполне объяснимо. Там за последний год на один миллион зарегистрированного населения отмечается 849 человек, заболевших корью.

Корь является инфекционным заболеванием, передающимся от больного человека. В результате интоксификации организма может последовать смерть.