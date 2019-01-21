530 человек экстренно эвакуированы из самарского ТЦ «Мега»

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Очевидцы сообщают, что вечером 21 января в самарском ТЦ «Мега» сработала пожарная сигнализация.

Из здания были экстренно эвакуированы около 530 человек – покупатели и сотрудники торгового центра. Пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области сообщила, что сигнал о том, что сработала пожарная сигнализация в здании, поступил на пульт сигнализации в 18:15, на место немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения, действуя в соответствии с инструкциями по повышенному рангу сложности «Пожар № 2».

Спасатели тщательно обследовали здание, после чего в 19:15 сообщили, что возгорания нет, тревога ложная. После проверки, в 18:32 сотрудники МЧС объявили отбой эвакуации и разрешили людям возвратиться в здание торгового центра.

Причины ложного срабатывания пожарной сигнализации на данный момент неизвестны.