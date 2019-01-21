В Астрахани обнаружили тело выходца из Африки

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Сотрудники полиции города занимаются выяснением причин гибели молодого африканца. Его тело было обнаружено на улице Татищева без признаков насильственной смерти.

Сегодня 21 января за гаражами, которые расположены по улице Татищева во дворе дома 57 в Воронеже, было обнаружено тело чернокожего парня. Такая неприятная находка была сделана случайным прохожим, который и вызвал на место происшествия сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские и медики смогли лишь констатировать кончину парня предположительно 1992 года рождения. Эксперты не обнаружили на его теле следов насильственной смерти, но более точные данные будут известны после результатов анатомической экспертизы.

Как выяснилось, молодой человек - уроженец Республики Конго, не являлся студентом одного из госуниверситетов и проживал с девушкой, которая также является гражданкой другого государства. Сам африканец студентом не являлся, ему было 26 лет. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После результатов экспертизы полдицейские примут решение о возбуждении уголовного дела.