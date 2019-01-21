В Одессе прогремел взрыв в одном из ресторанов

Сегодня, 15:46

В Приморском районе Одесса произошло чрезвычайное происшествие. Полиция города разбирается в причинах взрыва.

Сегодня 21 января по улице Ванной в Одессе случилось чрезвычайное происшествие в одном из ресторанов. На место выехали сотрудники Национальной полиции и медики скорой помощи. На месте работают представители следственно-оперативной группы, которые и определяют причины случившегося.

Сообщается, что полицейскими было обнаружено тело пострадавшего мужчины, медики смогли только оказать ему помощь на месте инцидента, от госпитализации он отказался. По имеющимся данным, у него зафиксировали резаную рану предплечья. Кроме того, врачи подозревали у раненого сотрясение мозга, однако от госпитализации и обследования он отказался. Личность пострадавшего и причины его пребывания на месте взрыва устанавливаются.

Кому принадлежал ресторан также не сообщается.