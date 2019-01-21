В Приморье в Спасском районе ввели режим ЧС из-за ящура

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Там начался массовый падёж поросят. Его местом стал свиноводческий комплекс «Мерси-Трейд».

Теперь всё поголовье в 22,5 тысячи животных подлежит полному уничтожению. Из-за появления вируса ящура в Приморье, в Спасском районе власти ввели режим ЧС.

Там приступили к карантинным мерам. Специалисты занимаются подомовыми обходами. Ветеринары начали вакцинацию крупного и мелкого рогатого скота, восприимчивого к вирусу.

В Приморье ящура уже не впервые поражает свиней. Ранее «отметился» Михайловский район. Там необходимо уничтожить 481 животное. После этого останки необходимо сжечь и захоронить в специальном месте.

На территории Приморья год назад был реализован комплекс мер для того, чтобы предотвратить дальнейшие эпидемии ящура. Однако, как видим, они продолжают повторяться.

Ящур является острым вирусным заболеванием, поражающим парнокопытных. Зачастую это становится эпидемией. Местами поражения вируса являются слизистые оболочки носа и рта.

Человек также подвержен этому заболеванию. Достаточно выпить молоко или съесть мясо, полученное от животных с ящуром.

Чтобы вирус не распространился на всё Приморье, рекомендуется, чтобы население получило запрет на самостоятельный убой животных, не согласованный с ветеринаром.

Помимо того предложено полное запрещение торговли продукцией животного происхождения рядом с железнодорожными станциями или автомобильными дорогами.