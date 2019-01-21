В Пензенской области в санатории отравились свыше 40 детей

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В детском санатории «Надежда» специалисты обнаружили очаг кишечной инфекции, которая уже уложила на больничные койки 44 ребенка. Расследованием занялись в Роспотребнадзоре.

В детском санатории «Надежда» расположенном в Пензенской области произошло чрезвычайное происшествие. В результате очага острой кишечной инфекции отравились более 40 детей. Медики сообщили, что после обследования 40 отдыхающих были отпущены, а вот четверо все еще находятся под их присмотром.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, что уже начали расследование по данному факту, которое и объяснит санитарно-эпидемиологическую причину случившегося. Известно, что эксперты обследуют заболевших и тех, кто с ними контактировал, а также работников пищеблока. В санатории отобран материал для лабораторного исследования: суточная проба, исходные продукты, пробы питьевой воды, смывы, дезсредства.

На сегодняшний день в санатории введен карантин, проводится текущая дезинфекция, все отдыхающие находятся под наблюдением медиков. Когда все дети покинут учреждение, сотрудники областного клинического центра спецвидов медпомощи проведут там заключительную дезинфекцию.