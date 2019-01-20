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Тревожное сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в пожарную часть днем, 20 января. В настоящее время сведений ор пострадавших не поступало.

В Петербурге загорелся детский центр художественной гимнастики «Жемчужина». Сообщение вызвало широкий резонанс в городе, к месту происшествие прибыло множество автомобилей с жителями северной столицы. Известно, что тренировки в центре ведутся ежедневно. В выходные дни, график полностью заполнен. На место происшествия выехали два экипажа пожарных. Пока об эвакуации детей, а тем более о пострадавших сведений не поступало. По свидетельству очевидцев, дым наблюдался на крыше здания.

Скупые сведения пресс-службы МЧС гласят о незначительном возгорании. Тем не менее, к центру продолжают подъезжать родители. Периметр перекрыт правоохранителями. Официальных сообщений на данный момент нет. Пожар потушен, на месте происшествия уже работает пожарно-техническая экспертиза и правоохранители.