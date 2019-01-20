Сегодня, 16:51

Режимное пространство возле резиденции президента России было нарушено энтузиастами, которые выбрали в качестве крещенской купели давно заключенную в трубу реку Неглинную.

Как сообщают информированные источники, на Крещение полиция задержала 15 человек, пожелавших окунуться в канализацию около Кремля. Не самое чистое место для религиозного таинства, видимо привлекло любителей политического экстрима. Среди задержанных нарушителей оказались жители столицы, Подмосковья, а так же Беларуси. Правоохранители сомневаются, что «купальщики» в фекалиях не знали о системах сигнализации режимного объекта. Хотя, по словам некоего диггера, ранее таких мер предосторожности комендатура Кремля не предпринимала.

На данный момент неизвестна судьба задержанных диггеров. Вероятно, после необходимых процедур они подвергнутся административным санкциям. Хотя некоторые оппозиционные издания уже готовы писать о репрессиях и ущемлении прав граждан. Традиционные купания небезопасны после обострения международной и политической обстановки.