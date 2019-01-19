А кушать хочется всегда: В Одинцово бригада «скорой» не оказала помощи человеку без сознания

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Инцидент случился в сети KFC, куда медики прибыли «покушать», а не спасать жизнь мужчины.

Лежащий мужчина без сознания в подмосковном Одинцово не получил должной помощи от бригады медиков. В свою очередь, медики, приехавшие на вызов, желали помочь не мужчине, а сети быстрого питания KFC своими заказами еды, как говорят, «…а кушать хочется всегда». Фаст-фуд комментирует всю ситуацию без особого энтузиазма. Как стало известно позже, на видео не бездомный, а один из жителей города Одинцова, находящийся в алкогольном опьянении.

«Сидим в KFC, упал мужик без сознания, что делает «скорая»? Та-дам», – прокомментировал ситуацию автор видео. В конце видео, снятого одним из посетителей, частная бригада, набив желудки, с газировками в руках вышла из заведения, пройдя мимо лежавшего на полу человека.

Очевидцы говорят, что это была частная бригада «скорой помощи», не ставшая оказывать неотложных мероприятий мужчине, в то время как позже, через минут 15, по многочисленным вызовам посетителей, прибыла государственная бригада, уже оказавшая мужчине без сознания необходимую помощь.

Как оказалось, мужчина находится в тяжелой жизненной ситуации и ему необходима не только первичная помощь, но и более компетентная психологическая. Важно заметить, что мнения людей по поводу бездействия медиков, или даже посетителей фаст-фуда, разделились. Сейчас в Минздраве проходят разбирательства по поводу сложившейся ситуации.